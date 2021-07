Il maremmano Stefano Mazzi alle paralimpiadi, seguirà gli arcieri azzurri a Tokyo

GROSSETO – Anche il presidente della Compagnia Maremmana Arcieri in viaggio per i Giochi Olimpici nipponici. La società grossetana annuncia ufficialmente la prossima partenza per Tokyo del suo patron Stefano Mazzi in quanto tecnico della nazionale italiana Paralimpica di tiro con l’arco, per seguire gli atleti della nazionale alle prossime paraolimpiadi.

Impegni internazionali inoltre per due atleti della Compagnia Maremmana Ginevra Landi e Matteo Bilisari, convocati nella Nazionale giovanile in Polonia per il mondiale.