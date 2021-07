Il Covid ferma il Balestro del Girifalco per il secondo anno di fila: «Decisione sofferta»

MASSA MARITTIMA – «Il magistrato della società dei terzieri massetani, riunitosi il 26 luglio, dopo lunga e approfondita analisi sulla normativa vigente, sentiti i pareri delle autorità locali, valutati tutti gli aspetti e tutte le implicazioni sulle misure urgenti per il contrasto e il contenimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19, preso atto delle enormi limitazioni per lo svolgimento delle manifestazioni incompatibili con lo svolgimento tradizionale della manifestazione, ha deliberato all’unanimità la sospensione del Balestro del Girifalco numero 124 a suo tempo programmato 14 agosto e del balestruzzo, gara di tiro con la balestra per i giovani fino ai 14 anni».

A comunicare la decisione è Angelo Soldatini, rettore dei terzieri.

«Una decisione sofferta – afferma Soldatini -, che abbiamo cercato di scongiurare fino all’ultimo momento ma di fronte alle ultime normative non abbiamo potuto fare altrimenti. L’emergenza pandemica ancora in atto e il perdurare di una normativa che prescrive restrizioni e regole comportamentali fortemente limitative sono incompatibili con quanto richiesto per lo svolgimento del Balestro del Girifalco in una situazione di sicurezza e serenità».

«Sono state analizzate alcune proposte alternative, ma nessuna ha trovato unanimi consensi, quindi non resta – conclude il rettore – che accettare amaramente l’unica decisione possibile che è quella di rinunciare al nostro Balestro».