Allievi in campo con la nona edizione del Mini Passalacqua, iscrizioni ancora aperte

GROSSETO – L’organizzazione tornei Federali, in collaborazione con la Polisportiva Nuova Grosseto Barbanella, e con l’associazione Superal United, organizzano la 9ª Minicoppa Bruno Passalacqua torneo notturno federale categoria Allievi 2005/2006, a recupero dell’edizione numero 8 del 2020.

Saranno ammesse al torneo le società che faranno pervenire la loro adesione entro il 13 agosto, data non vincolante in quanto, se prima di essa saranno raggiunte le 16 adesioni (limite massimo), sarà cura dell’organizzazione di divulgare immediatamente l’elenco delle squadre partecipanti .

Ogni società potrà usufruire di 3 prestiti regolarmente segnalati alla Federazione. In caso di adesioni oltre il limite prestabilito, sarà compito dell’organizzazione comunicare le squadre regolarmente iscritte entro i termini alla manifestazione.

La data d’inizio torneo sarà stabilita alla chiusura delle iscrizioni e comunque si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre (probabile inizio 8 settembre e fine 7 Ottobre) prima dell’inizio dei campionati Federali.

Elenco delle società invitate: Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Aurora Pitigliano, Costa Etrusca, Follonica Gavorrano, Fonteblanda, Giovanile Amiata, Grosseto, Invictasauro, Manciano, Marina Calcio, Massa Valpiana, Nuova Grosseto, Nuova Pescia Romana, Orbetello, Paganico, Palazzaccio, Pianese 2006, Ribolla, Riotorto, Robur Siena 2006, Roselle, Salivoli, San Vincenzo, Sporting Cecina, Venturina Calcio, Virtus Maremma.

Per ulteriori informazioni contattare il responsabile della manifestazione signor Gianluca Piola 3713135916.