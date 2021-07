unacanzonealgiorno – Auguri a Marco Ferradini: e la radio passa “Teorema”

GROSSETO – Auguri a Marco Ferradini che oggi compie 72 anni.

Gli auguriamo buon compleanno con il suo più grande successo, una canzone che può essere definita intergenerazionale: del resto, chi non conosce Teorema?

Pubblicato nel 1981, il brano descrive l’esperienza di un uomo, evidentemente reduce da una delusione sentimentale particolarmente forte, che riflette, “da uomo ferito”, su come bisognerebbe comportarsi con la propria donna o con la donna che si desidera per ottenere il suo amore. La voce narrante dice che se si adotta un comportamento troppo affettuoso, caloroso o romantico, ciò si rivelerà deleterio in un rapporto; al contrario,

Prendi una donna,

trattala male,

lascia che ti aspetti per ore,

non farti vivo e quando la chiami

fallo come fosse un favore

così si avrà successo e si riuscirà a conquistarla. Il testo conclude con l’intervento di una seconda “voce narrante” che contraddice quanto detto finora, dicendo che il primo narratore parlava così solo a causa del fallimento del suo rapporto amoroso, e che non c’è in realtà una legge universale che indichi come comportarsi nei legami affettivi, a parte l’essere sé stessi:

Non esistono leggi in amore,

basta essere quello che sei.

Il brano è in tonalità minore e in 4/4. È composto da tre strofe e da una coda finale.

Testo di Teorema

Prendi una donna dille che l’ami

Scrivile canzoni d’amore

Mandale rose e poesie

Dalle anche spremute di cuore

Falla sempre sentire importante

Dalle il meglio del meglio che hai

Cerca di essere un tenero amante

Sii sempre presente, risolvile i guai

E sta sicuro che ti lascerà

Chi è troppo amato amore non dà

E sta sicuro che ti lascerà

Chi meno ama è il più forte, si sa

Prendi una donna trattala male

Lascia che ti aspetti per ore

Non farti vivo e quando la chiami

Fallo come fosse un favore

Fa sentire che è poco importante

Dosa bene amore e crudeltà

Cerca di essere un tenero amante

Ma fuori del letto nessuna pietà

E allora si vedrai che t’amerà

Chi è meno amato più amore ti dà

E allora si vedrai che t’amerà

Chi meno ama è il più forte, si sa

No caro amico non sono d’accordo

Parli da uomo ferito

Pezzo di pane lei se ne è andata

E tu non hai resistito

Non esistono leggi in amore

Basta essere quello che sei

Lascia aperta la porta del cuore

Vedrai che una donna

È già in cerca di te

Senza l’amore un uomo che cos’è?

Su questo sarai d’accordo con me

Senza l’amore un uomo che cos’è?

E questa l’unica legge che c’è

Fonte: Wikipedia.

