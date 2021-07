Maremma terra di Spighe Verdi: a tre Comuni il riconoscimento per l’agricoltura sostenibile

GROSSETO – Ieri in occasione della diretta Facebook della conferenza organizzata da Fee Italia, sono state annunciate e consegnate le Spighe Verdi 2021. Sono tre, su 59 a livello nazionale, i Comuni maremmani ad aver ottenuto il riconoscimento che certifica la qualità ambientale e le buone pratiche di sostenibilità: Grosseto, Massa Marittima e Castiglione della Pescaia.

Spighe Verdi è il programma sviluppato da Foundation for Environmental Education Italia (FEE) in collaborazione con Confagricoltura per lo sviluppo rurale sostenibile che ogni anno assegna un riconoscimento ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali.

Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità.

Il Comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, deve seguire un protocollo in cui è prevista la rispondenza a 67 indicatori raccolti in 16 macroaree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, ecc.).

Il Comune di Grosseto ottiene la certificazione Spiga Verde alla prima partecipazione: “Grazie al lavoro della segreteria generale e degli uffici competenti il Comune è riuscito ad ottenere questo importante riconoscimento da parte della FEE Italia, stesso ente che attribuisce la Bandiera Blu – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Grosseto è l’unico nuovo comune della toscana ad aver ottenuto la certificazione Spiga Verde grazie alla rispondenza ai 67 indicatori richiesti, agricoltura e sostenibilità i grandi temi che la nostra Amministrazione è riuscita a promuovere in questi anni”.

Grande soddisfazione anche dal Comune di Massa Marittima, che si conferma Spiga Verde: “Gli agricoltori e i produttori locali che scelgono sistemi di produzione sostenibili e rispettosi della biodiversità sono i più importanti alleati del Comune nella difesa e nella promozione del nostro territorio – commenta Ivan Terrosi, assessore all’Ambiente e Agricoltura del Comune di Massa Marittima –. Se Massa Marittima è riuscita a dimostrare di essere meritevole del riconoscimento delle Spighe Verdi, lo dobbiamo in gran parte a loro. Ricordo che il programma Spighe Verdi è pensato per i Comuni rurali come il nostro, e si basa su un percorso virtuoso teso alla sostenibilità, che coinvolge un intero territorio. In primo luogo gli agricoltori con le loro produzioni tipiche ed eco-sostenibili, l’amministrazione comunale con le politiche ambientali, la gestione dei rifiuti, il corretto uso del suolo e la salvaguardia delle aree naturalistiche, il mondo dell’accoglienza turistica, le associazioni e i singoli cittadini chiamati all’adozione di buone pratiche ambientali. Ecco perché crediamo in questo percorso, nella consapevolezza che l’impegno collettivo per l’ambiente possa generare benefici non solo sugli ecosistemi, ma sulla qualità della vita delle persone, sul turismo e la commercializzazione dei prodotti agricoli. L’iter per la partecipazione al percorso di riconoscimento delle Spighe Verdi è complesso e articolato; ringrazio, pertanto, tutti gli uffici comunali che hanno lavorato alla raccolta ed elaborazione dei dati richiesti per la candidatura: dall’ufficio Ambiente, all’ufficio del Turismo fino al SUAP dell’Unione dei Comuni”.

La Toscana rimane tra le Regioni più premiate d’Italia con sette Spighe Verdi: a quelle ottenute dai Comuni maremmani, si aggiungono i riconoscimenti a Bibbona (Livorno), Castellina in Chianti (Siena), Castagneto Carducci (Livorno), e Fiesole (Firenze).