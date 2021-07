Lavori programmati al serbatoio idrico: possibile interruzione d’acqua. Ecco dove e quando

ROCCALBEGNA – Manutenzione al serbatoio di Cana: L’intervento di Acquedotto del Fiora è finalizzato all’installazione del telecontrollo, che permetterà di monitorare le portate in arrivo e in distribuzione e il livello di accumulo: sarà così possibile avere il quadro complessivo in tempo reale, applicando se necessarie azioni correttive per prevenire eventuali disservizi alle utenze servite.

I lavori sono in programma martedì 3 agosto dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nel centro abitato di Cana e zone rurali e nelle località Aia Bruciata, Pratacci e Tenuta Bruni. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 12 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.