GROSSETO – È stato trasferito in ospedale in gravi condizioni un uomo di 28 anni, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in serata, sulla strada provinciale della Sante Marie, a Grosseto.

L’uomo era a bordo della sua moto quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Soccorso dai sanitari del 118 è stato caricato sull’elisoccorso Pegaso 2 e trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena in gravi condizioni.