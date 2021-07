«I dentisti non vanno in vacanza»: ecco quelli di turno ad agosto

GROSSETO – L’ordine degli odontoiatri, come per gli anni passati, ha organizzato un servizio di emergenza odontoiatrica per il mese di agosto, allo scopo di venire incontro all’utenza locale e quella temporaneamente presente nel nostro territorio per scopi turistici.

A comunicarlo la presidente, Paola Pasqualini.

Ecco di seguito i medici che resteranno aperti.