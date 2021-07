unacanzonealgiorno: nell’estate ’87 “Bella d’estate” era in vetta alla Hit parade

GROSSETO – E’ il 27 luglio 1987 e Mango è in vetta alla Hit parade con Bella d’estate.

Scritta da Mango e Lucio Dalla, Bella d’estate viene presentata al Festivalbar, diventando uno dei grandi successi dell’estate e venendo ancora oggi considerato una delle canzoni più rappresentative degli anni ottanta.

Nel 2008 la canzone è cantata da Mango insieme ai Neri per Caso. Questa versione appare nell’album Angoli diversi.

Nel 2020 il brano viene reinterpretato in due occasioni differenti: prima da Mika e Michele Bravi, che ne incidono una cover in duetto, poi da Tiziano Ferro nel disco Accetto miracoli: l’esperienza degli altri.

Testo di Bella d’estate

È solo un addio

Credimi io non ci penso mai

Vedo che hai pianto

Tu lo sapevi ma da quando?

Bella d’estate vai

Via da me

Notte d’incanto

È bello vedere le luci laggiù

Io sono stanco

Non voglio parlare, parla tu

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la la

Piccoli fuochi

Noi siamo zingari di periferia

I nostri son giochi

Che durano poco

E la notte se li porta via

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la la

Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

Ancora qui fra le mie braccia

Per tutti e due basterebbe tornare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Fonte: Wikipedia.

