L’almanacco del Giunco: il 27 luglio debutta Bugs Bunny e Badoglio scioglie il Patrito nazionale fascista

Martedì 27 luglio, Accadeva oggi:

484 – L’usurpatore Leonzio fa il suo ingresso ad Antiochia.

1214 – Battaglia di Bouvines: In Francia, Filippo II di Francia sconfigge Giovanni d’Inghilterra.

1663 – Il Parlamento britannico passa il Secondo atto di Navigazione che richiede che tutti i beni diretti verso le colonie americane siano inviati su navi inglesi da porti inglesi.

1689 – Gloriosa Rivoluzione: finisce la Battaglia di Killiecrankie.

1694 – Uno Statuto Reale viene concesso alla Banca d’Inghilterra.

1778 – Guerra d’indipendenza americana: Prima battaglia di Ouessant – scontro tra la flotta britannica e quella francese.

1789 – Viene fondata la prima agenzia del governo federale statunitense, il Dipartimento degli affari esteri (che diverrà il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti).

1794 – Rivoluzione francese: La Convenzione ordina l’arresto di Maximilien Robespierre.

1830 – Il popolo parigino insorge contro il re Carlo X. Ci saranno 3 giorni di scontri, le famose Tre gloriose giornate o Rivoluzione di luglio finché, il 2 agosto, il monarca fu costretto ad abdicare.

1857 – L’arciduca Massimiliano D’Asburgo Lorena, futuro Massimiliano I del Messico sposa a Bruxelles la principessa Carlotta del Belgio.

1865 – Coloni gallesi arrivano in Argentina nella Valle di Chubut.

1866 – Viene completato il Cavo Atlantico, che permetterà per la prima volta trasmissioni transatlantiche via telegrafo.

1921 – Ricercatori dell’Università di Toronto, guidati dal biochimico Frederick Banting, isolano per la prima volta l’ormone insulina.

1929 – Debutto per il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli indifferenti.

1940 – Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hare.

1942 – Si conclude la Prima battaglia di El Alamein con il fallimento del tentativo dell’Asse di sfondare verso Alessandria d’Egitto.

1942 – Seconda guerra mondiale: Josif Stalin emana l’Ordine numero 227 in risposta all’allarmante avanzata tedesca in Russia. In base a quest’ordine, chiunque si ritiri o abbandoni le sue posizioni senza ordine specifico, verrà giustiziato immediatamente.

1943 – Seconda guerra mondiale: Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista.

1944- Il Carabiniere Sebastiano Pandolfo e la giovane staffetta Rolando Lunari vengono catturati e, dopo un interrogatorio risultato vano, vengono uccisi dai nazisti per ordine del tenente Hans Hiesserich.

1949 – Il prototipo del De Havilland Dh.106 Comet è il primo jet commerciale a volare.

1953 – Guerra di Corea: Stati Uniti, Repubblica popolare cinese, Corea del Nord, e Corea del Sud firmano un accordo di armistizio.

1955 – Finisce l’occupazione alleata dell’Austria, che era iniziata alla fine della Seconda guerra mondiale (9 maggio 1945).

1964 – Guerra del Vietnam: più di 5mila consiglieri militari americani vengono inviati nel Vietnam del Sud, portando il numero complessivo delle forze statunitensi in Vietnam a 21mila.

1966 – Viene fondata la cooperativa di Poggio dei Pini, frazione di Capoterra.

1974 – Scandalo Watergate: Il Comitato Giudiziario della Camera dei Rappresentanti vota 27 a 11 per raccomandare il primo articolo dell’impeachment contro il presidente Richard Nixon: ostacolo della giustizia.

1979 – A causa della crisi energetica il Consiglio dei ministri decide il rincaro dei prodotti petroliferi.

1982 – Negli Stati Uniti d’America a Washington, a seguito di una riunione tra i rappresentanti del Governo, dei Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta e gli esponenti del movimento omosessuale, venne deciso di adottare la definizione di “sindrome da immunodeficienza acquisita” (Acquired Immune Deficiency Syndrome) e di il suo acronimo Aids, in luogo di Grid, acronimo di Gay-Related Immune Deficiency, posta l’assenza di correlazioni tra l’omossessualità e la malattia.

1986 – I Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale a esibirsi in un paese dell’est comunista.

1992 – Palermo: a pochi mesi dalla Strage di Capaci ed otto giorni dopo la strage in cui perse la vita Paolo Borsellino, il commissario dell’anti-racket Giovanni Lizzio è assassinato dalla mafia.

1993 – L’Italia è colpita da tre auto bomba esplose quasi contemporaneamente dopo le 23.15: una a Milano, nei giardini di Via Palestro, dove muoiono sei persone (quattro vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino); due a Roma, danneggiando gravemente la Chiesa di San Giorgio al Velabro e la Basilica di San Giovanni in Laterano.

1995 – A Washington, viene inaugurato il Memoriale dei veterani della guerra di Corea.

1996 – Ad Atlanta (Georgia), un tubo bomba esplode al Centennial Olympic Park, durante le Olimpiadi, facendo una vittima e 111 feriti.

2002 – Un caccia Sukhoi Su-27 si schianta al suolo durante una manifestazione aerea a Lviv, Ucraina, uccidendo 85 persone e ferendone più di 100.

2004 – Per commemorare i 50 anni della conquista italiana del K2, nel Karakorum, un’altra spedizione italiana arriva sulla cima del K2, ad 8.611 metri, dopo 9 ore di salita. I quattro italiani sono Mario Dibona, Renato Sottsass, Marco Da Pozzo e Renzo Benedetti.

2012 – Cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade a Londra.

2014 – Vincenzo Nibali vince il Tour de France. È il settimo italiano a riuscire a vincere il tour.

2018 – Si verifica l’eclissi lunare più lunga del XXI secolo con un magnitudo di 1.613.