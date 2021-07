La Vab inaugura i suoi nuovi automezzi: è festa in piazza con i cittadini

FOLLONICA – Oggi pomeriggio alle ore 18 in Piazza Nicola Guerrazzi (di fronte al ristorante Piccolo Mondo) la sezione Vab di Follonica inaugura tre nuovi automezzi e due rimorchi.

Nello specifico si tratta di una autobotte polivalente adibita al Servizio Antincendio ma dotata anche di attrezzature per interventi di Protezione Civile, un veicolo Unità Mobile di Coordinamento per la gestione in loco delle emergenze ed il supporto operativo al Nucleo Cinofili e al Nucleo Apr (Droni), un fuoristrada con allestimento Aib scarrabile e due rimorchi per il trasporto delle attrezzature.

Quest’ultimo veicolo e i due rimorchi sono stati acquisiti con il contributo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Comune di Follonica nell’ambito di un progetto per il potenziamento delle risorse per il Rischio Idraulico finanziato con gli utili delle Farmacie Comunali.

I rimorchi infatti, oltre al generico trasporto di attrezzature logistiche, sono equipaggiati con una slitta che permette l’utilizzo rapido di idrovore fino a 6000 litri minuto, torri faro e gruppi elettrogeni.

Alla cerimonia, oltre alle istituzioni e le autorità, è invitata tutta la cittadinanza.