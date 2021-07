Dal 2 agosto riparte la consegna dei tesserini venatori: orari, modalità e App

FOLLONICA – L’ufficio Caccia del Comune di Follonica informa tutti gli interessati che la consegna dei tesserini venatori per l’anno venatorio 2021/22 (compreso il ritiro del tesserino della passata stagione venatoria) sarà adeguata alle norme previste per il contenimento del Covid-19 e pertanto saranno applicate le linee guida previste dalla Regione Toscana.

Il Comune, vista l’emergenza sanitaria tuttora in corso, promuove il rilascio del tesserino tramite la procedura online. Per evitare code e nel rispetto delle misure anti Covid-19, si ricorda infatti che è possibile utilizzare il tesserino Venatorio Digitale App “Toscaccia”, che oltre ad essere gratuito, può essere attivato online senza doversi recare agli sportelli Comunali. Il tesserino digitale rappresenta una grande innovazione nella gestione e conoscenza da parte della Regione, in tempo reale, dell’entità dei prelievi su ciascuna specie. La Regione Toscana è la prima in Italia ad aver applicato questa nuova possibilità.

La App TosCaccia (scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android e iOS) se utilizzata, sostituisce il Tesserino Venatorio Regionale cartaceo, per la annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L’utilizzo della app, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.

Per chi volesse invece recarsi negli uffici, il Comune di Follonica consegnerà i tesserini nella sede di via Roma 47 a partire da lunedì 2 agosto, previo appuntamento telefonico da concordare telefonando al numero 056659014 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle ore 12.30.