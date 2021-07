Coronavirus: 31 nuovi casi in Maremma, 13 a Grosseto. Stabili i ricoveri

GROSSETO - Tornano a crescere i nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto: oggi sono 32, a fronte degli undici di ieri. Dei 31 nuovi positivi, 13 sono nel Comune di Grosseto, cinque in quello di Follonica e quattro in quello di Orbetello.

Tra le ore 14 del 26 luglio e le ore 14 di oggi, 27 luglio, sono stati effettuati 542 tamponi (ieri 159). Triplicano i nuovi casi, ma cresce anche il numero di tamponi processati. Cala dunque il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati), che è pari a 5,7% (ieri 6,9%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 277 (ieri 253). Nelle ultime 24 ore non si sono registrate guarigioni (ieri due).

Stabili i ricoveri: all'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 13 pazienti, mentre uno è in terapia intensiva (come ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 63 Provincia di Arezzo 14 Provincia di Siena 18 Provincia di Grosseto 31 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 5 3 4 1 - 1 Grosseto 12 8 4 4 3 0 Siena 3 7 3 4 1 - Totale USL 20 18 11 9 4 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 19 lug Martedì 20 lug Mercoledì 21 lug Giovedì 22 lug Venerdì 23 lug Sabato 24 lug Domenica 25 lug Lunedì 26 lug Martedì 27 lug Arezzo 4 19 24 25 30 30 38 25 14 Siena 9 16 10 21 25 24 22 29 18 Grosseto 3 12 31 16 21 14 26 11 31 Totale Asl Tse 16 47 65 62 76 68 86 65 63

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Campagnatico 1 Castiglione Della Pescaia 1 Civitella Paganico 1 Follonica 5 Gavorrano 1 Grosseto 13 Monte Argentario 1 Orbetello 4 Roccastrada 1 Scansano 1 Scarlino 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 2 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 13 TI Misericordia Grosseto 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 787 Provincia di Siena 691 Provincia di Grosseto 542

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 307 Provincia di Siena 286 Provincia di Grosseto 277

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 267 Provincia di Siena 276 Provincia di Grosseto 261

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 435 Provincia di Siena 537 Provincia di Grosseto 412

Guariti Provincia di Arezzo 10 Provincia di Siena 8 Provincia di Grosseto 0