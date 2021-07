amministrative2021: trasferite tre sezioni elettorali. Adesso si vota in sala consiliare e alle scuole medie

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per non interrompere l’attività didattica, in occasione della tornata elettorale che vedrà in autunno anche Castiglione della Pescaia interessata dal rinnovo del Consiglio comunale, il Comune ha individuato sedi alternative da destinare al funzionamento dei seggi.

Sono tre le sezioni elettorali in questo momento collocate all’interno della scuola elementare delle Paduline da spostare. Fra gli edifici disponibili, dove le misure di distanziamento previste per la prevenzione del contagio covid-19 possono garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto è stata individuata anche la sala consiliare di via Cesare Battisti, che ospiterà la sezione 7, mentre la 6 e la 10 prenderanno posto in un’ala separata delle scuole medie di viale Kennedy. La sezione 6 traslocherà nelle stanze dove viene svolto il servizio di ludoteca ed i votanti della 10 si recheranno nell’auditorium, facendo diventare quattro le sezioni elettorali presenti in questa struttura.

Nei prossimi giorni prenderà il via attraverso i canali ufficiali dell’informazione, l’affissione di manifesti e sui vari canali social istituzionali un’accurata divulgazione agli elettori del trasferimento dei seggi, ma saranno indicate anche le modalità per il ritiro del tagliando da apporre nella tesserà elettorale che attesterà l’esatta rispondenza della sezione in cui votare e senza il quale non si potrà accedere al seggio.