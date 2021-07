800 pezzi sequestrati dalla Polizia municipale. 200 erano contraffatti

FOLLONICA – 800 pezzi, tra borse, abbigliamento e scarpe, sono stati sequestrati dalla polizia municipale di Follonica in tre distinte operazioni. Tra questi anche 200 pezzi contraffatti che riproducono noti marchi italiani.

La prima operazione in zona nuova, un uomo alla vista degli agenti è fuggito, per poi tornare senza più nulla. La polizia lo ha seguito e poco distante ha trovato il borsone con dentro 200 pezzi contraffatti.

Gli altri due sequestri, 600 pezzi totali, sono invece stati sequestrati in due distinte operazioni, alle colonie e in zona Giardino beach. In questo caso però non si tratta di un sequestro penale, ma di un sequestro amministrativo, per mancanza della licenza di vendita.