GROSSETO – Incidente pochi minuti fa sulla statale Aurelia nel tratto tra Grosseto Sud e lo svincolo per Montiano in direzione Roma. Un’auto, per cause ancora in via di definizione, è sbandata e ne ha urtata un’altra. Quattro persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale e il personale 118. Il traffico è attualmente bloccato.