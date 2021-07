Sporco e insetti in cucina: chiuso un ristorante. Multa da mille euro

CAMPAGNATICO – Procedono i controlli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Livorno in diversi esercizi della provincia di Grosseto, finalizzati a verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie che regolano soprattutto il settore della ristorazione e vendita di prodotti alimentari, ma anche il rispetto della normativa anti Covid.

Un controllo – come spiegano i Carabinieri – ha riguardato in particolare un ristorante di Campagnatico, dove i militari del Nas in sede ispettiva hanno rinvenuto sporco pregresso e presenza di animali infestanti all’interno della cucina.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato della Asl , che ha disposto la chiusura immediata del locale e la sospensione dell’attività di ristorazione.

Il tutto è corredato da una sanzione di 1.000 euro alla titolare.