FOLLONICA – Si riunisce il consiglio comunale di Follonica venerdì 30 luglio alle ore 9 in modalità telematica. La diretta verrà trasmessa sulla pagina web del Comune e sulla pagina YouTube dedicata.

Ecco l’ordine del giorno:

Proposta n. 89 – processo verbale seduta del consiglio comunale del 30.06.2021 approvazione

Comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri

Interpellanza – cimitero comunale

Interpellanza – interventi emergenza abitativa

Interpellanza – golf

Interpellanza – polo per il sociale

Interpellanza – nuovo depuratore campo cangino

Interpellanza – attuazione mozione sui valori repubblicani della costituzione e uso bacheche

Nota: le interpellanze saranno trattate in consiglio comunale per una durata massima di 60 minuti a prescindere dall’inserimento nel presente odg (art.22 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale)

Proposta n. 90 – assestamento generale di bilancio 2021/2023 (art. 175 co. 8 dlgs 267/2000) – accertamento equilibri generali di bilancio (art. 193 co. 2 dlgs 267/2000) – stato di attuazione dei programmi (art. 147-ter dlgs 267/2000) – riconoscimento debiti fuori bilancio

Proposta n. 92 – approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023 – assestamento di bilancio 2021/2023

Proposta n. 93 – programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021. Approvazione variazione”

Proposta n. 94 – approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale periodo 2022 – 2025 ai sensi dell’art. 210 co. 2 del dlgs 267/2000

Proposta n. 95 – nomina componenti del collegio revisori legali dei conti dell’azienda farmaceutica comunale e conferma delle indennità attribuite. F.to il presidente del c.c. Francesca stella

I cittadini che volessero assistere al consiglio comunale potranno farlo accedendo al sito http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/il_consiglio/consiglio_on_line/diretta.php