L’almanacco del Giunco: il 26 luglio la giornata più calda della storia e le nozze di Al Bano e Romina

GROSSETO – Lunedì 26 luglio, santi Anna e Gioacchino, il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.43. Accadeva oggi:

811 – L’Impero bizantino viene duramente sconfitto dai bulgari nella battaglia di Pliska.

1429 – Abdicazione dell’antipapa Clemente VIII.

1469 – Battaglia di Edgecote Moor.

1755 – Papa Benedetto XIV promulga l’enciclica “Allatae sunt”, sul rispetto dei riti orientali.

1788 – Lo Stato di New York ratifica la Costituzione degli Stati Uniti e viene ammesso come undicesimo Stato.

1803 – La Surrey Iron Railway, probabilmente la prima ferrovia pubblica del mondo, apre a sud di Londra.

1805 – Un fortissimo terremoto colpisce l’appennino molisano, in particolare il Matese.

1822 – Simón Bolívar e José de San Martín si incontrano a Guayaquil, Ecuador.

1847 – La Liberia ottiene l’indipendenza.

1861 – Guerra di secessione americana: George McClellan assume il comando dell’Armata del Potomac dopo la disastrosa sconfitta unionista nella Prima battaglia di Bull Run.

1863 – Guerra di secessione americana: a Salineville (Ohio), il comandante di cavalleria John Hunt Morgan e 360 dei suoi volontari vengono catturati dalle forze dell’Unione.

1866 – Terza guerra d’indipendenza italiana: Battaglia di Versa.

1878 – In California, il poeta e fuorilegge che si faceva chiamare Black Bart compie la sua ultima fuga riuscita, quando ruba una cassetta di sicurezza da una diligenza della Wells Fargo. La cassetta vuota viene trovata in seguito con all’interno un poema beffardo.

1882 – Bayreuth, Germania: prima esecuzione di Parsifal di Richard Wagner.

1887 – L. L. Zamenhof pubblica il “Linguaggio internazionale del Dott. Esperanto”.

1908 – Il Procuratore generale degli Stati Uniti Charles Joseph Bonaparte emana un ordine per l’immediata costituzione dell’ufficio dell’esaminatore capo (in seguito rinominato Federal Bureau of Investigation).

1934 – A Vienna cospiratori austriaci si impadroniscono della cancelleria con l’inganno ed assassinano il cancelliere Dollfuss. Il sanguinoso golpe fallisce quando l’Italia invia quattro divisioni al Brennero, onde Adolf Hitler sconfessa i congiurati ed addirittura impedisce loro di rientrare in Germania.

1936 – Le Potenze dell’Asse decidono di intervenire nella Guerra civile spagnola a fianco della Falange spagnola.

1941 – Seconda guerra mondiale: in risposta all’occupazione giapponese dell’Indocina francese, il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt ordina il sequestro di tutti i beni giapponesi negli Stati Uniti.

1943 – Le forze tedesche iniziano ad affluire in Italia tramite il passo del Brennero come contromisura in seguito della sfiducia a Benito Mussolini da parte del Gran consiglio del Fascismo ed alla sua destituzione da parte del re Vittorio Emanuele III.

1945

– Annuncio dei risultati delle elezioni generali nel Regno Unito; il Partito laburista ottiene il 48% dei voti e una maggioranza parlamentare di 146 seggi (la più ampia nella storia britannica dal secondo dopoguerra). Questo nonostante la popolarità del leader conservatore Winston Churchill;

– La Dichiarazione di Potsdam viene firmata a Potsdam (Germania).

1947 – Guerra Fredda: il Presidente statunitense Harry S. Truman tramuta in legge l’Atto di sicurezza nazionale, creando, tra gli altri, la Central Intelligence Agency ed il Dipartimento della Difesa.

1948 – André Marie diventa Primo ministro di Francia.

1953 – Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando il via alla Rivoluzione cubana.

1956

– Naufragio dell’Andrea Doria;

– Il leader egiziano Gamal Abd el-Nasser nazionalizza il Canale di Suez, attirandosi il biasimo internazionale.

1958 – Programma Explorer: viene lanciato l’Explorer 4.

1963 – Syncom 2, il primo satellite geosincrono del mondo, viene lanciato da Cape Canaveral su un vettore Delta B.

1968 – Guerra del Vietnam: Il leader dell’opposizione sudvietnamita, Truong Dinh Dzu, viene condannato a cinque anni di lavori forzati per aver proposto la formazione di un governo di coalizione come metodo per muoversi verso la fine della guerra.

1970 – Matrimonio di Al Bano e Romina Power.

1971 – Programma Apollo: Lancio dell’Apollo 15.

1983 – L’intensa ondata di calore che interessa gran parte dell’Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia; a Firenze la massima raggiunge +42,6 °C.

2005 – A Mumbai cadono in 24 ore 99,5 centimetri di pioggia provocando allagamenti che uccideranno 1.094 persone.

2016 – Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti.

Fonte: il.wikipwdia.org