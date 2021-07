IlGiunco.net viaggia alla velocità del “10G”: ecco il logo che celebra i #10anni del quotidiano della Maremma

GROSSETO – Finalmente ci siamo, da oggi abbiamo il logo che identifica i primi 10 anni di storia de IlGiunco.net. A scegliere tra le proposte che sono giunta alla nostra redazione, come previsto dal bando che avevamo lanciato all’inizio del 2021, è stata la redazione.

Non è stato facile scegliere tra i loghi che sono stati presentati, ma alla fine all’unanimità i giornalisti della redazione hanno voluto premiare l’idea proposta da Michele Guidarini (in basso nella foto di Michele Guerrini).

Conosciamo meglio il vincitore – Michele Guidarini, affermato grafico e artista di Arcidosso, è autore di numerose opere e recente protagonista insieme a Michele Guerrini della mostra Simulacra nel Museo archeologico e al Polo le Clarisse di Grosseto.

L’idea del logo – «Il logo del decennale de IlGiunco.net – spiega l’autore – propone un segno grafico che unisce le caratteristiche forti de IlGiunco.net: certezza e continuità del servizio; visione dinamica rappresentata nel tempo. IlGiunco.net risponde, infatti, a un bisogno di conoscenza e nel farlo si mette da 10 anni a disposizione della sua comunità di lettori, ne asseconda i cambiamenti, anticipa e integra il concetto di notizia».

I nostri primi dieci anni: adesso hanno un logo – «Nonostante le difficoltà che in questo 2021 tutti ci siamo trovati ad affrontare – spiega il direttore Daniele Reali – vogliamo guardare avanti e pensare alle prossime iniziative. Intanto in questo decimo anno di attività è arrivato un inaspettato e molto gradito riconoscimento: il primo libro che abbiamo pubblicato, “Sei maremmano se dici…” di Giacomo D’Onofrio, sarà uno dei protagonisti della quindicesima edizione di Capalbio Libri. Così come è accaduto anche per l’anno passato, anche quest’anno abbiamo lanciato un’altra iniziativa importante dedicata alla nostra comunità: stiamo parlando di “BEST in Maremma”, il contest che premia, grazie al voto dei nostri lettori, i migliori stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e gelaterie della nostra provincia. Un modo per legare sempre di più il nostro territorio con la sua comunità. È questo il vero valore aggiunto che in questi dieci anni abbiamo saputo creare: ogni giorno raccontiamo la Maremma e ascoltiamo la comunità cercando di mettere sempre al centro di tutto i nostri lettori».

Ecco tutti i partecipanti al nostro contest che ringraziamo:

Michele Guidarini (vincitore), Vito Parente, Lorenzo Babboni, Alfredo Pucci, Giorgia Stevanato.