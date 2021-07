Coronavirus, casi in aumento. L’appello del sindaco: «Vaccinatevi»

GROSSETO – Fra i 26 casi positivi dichiarati ieri per la provincia di Grosseto, l’Asl Toscana Sud Est ha comunicato anche un nuovo caso riferito a Gavorrano, che quindi esce dalla condizione di comune “covid free”.

Anche se ancora lontano dall’essere considerata una situazione critica (ad esempio nel comune limitrofo, Scarlino, ci sono in totale 17 cittadini positivi), il sindaco Andrea Biondi interviene sull’aumento dei contagi.

«La notizia non ci sorprende – commenta il primo cittadino -, perché nelle ultime settimane sono aumentati i casi positivi registrati nei comuni a noi limitrofi, soprattutto costieri. In un momento di intensa interazione sociale era quindi da aspettarsi che fosse coinvolto anche il nostro Comune.

Naturalmente il parametro da seguire adesso è principalmente quello dei ricoveri, per capire se nel periodo estivo il virus, secondo le nuove varianti, presenta una virulenza preoccupante o meno, cosa non successa nell’estate 2020, quando però c’è da dire che non venivano neanche effettuati molti tamponi».

«Al di là del rispetto delle regole di distanziamento – aggiunge Biondi -, credo fortemente che solo la vaccinazione di massa sia l’arma efficace da usare contro la diffusione del virus. Personalmente ho in programma la seconda dose nel mese di Agosto, e mi recherò al centro vaccinale senza indugi».