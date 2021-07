Coronavirus: a Grosseto più casi di varianti che a Siena e Arezzo

GROSSETO - In Provincia di Grosseto registrati altri sette casi di variante Delta e tre di quella Colombiana: a dirlo è la Asl, che ha individuato 10 contagi da varianti tra i casi sequenziati tra venerdì 23 luglio ed oggi.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 26 luglio 2021" su Spreaker.

Giovedì scorso (22 luglio) erano stati rilevati 10 casi di variante Delta, 27 di quella Alpha (Inglese) e zero di Colombiana. Come quattro giorni fa, anche oggi la variante Delta presenta un trend discendente in Provincia di Grosseto. Zero anche i casi di variante Alpha, che a la scorsa settimana avevano avuto un picco conseguentemente al sequenziamento di tamponi eseguiti qualche settimana prima, quando la variante Inglese era dominante in Maremma.

Negli ultimi giorni sono stati registrati anche altri tre casi di variante Colombiana.

Diminuisce la presenza di varianti nel resto dell'area vasta Toscana Sud Est, che comprende, oltre alla provincia di Grosseto, i territori delle province di Arezzo (+4 Delta) e Siena (+1 Delta, +1 Colombiana). All'interno della Asl Toscana Sud Est, la nostra provincia è quella in cui si registra il maggior numero di casi di varianti.

Nel territorio della Asl Toscana sud est risultano inoltre 89 casi di varianti Covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo. Il sequenziamento dei tamponi relativi alla Asl Toscana sud est avviene a Siena.

La Asl ricorda che ad oggi il sequenziamento per l’individuazione delle varianti avviene a tappeto su tutti i casi.