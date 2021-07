amministrative2021: parte il sondaggio dei partiti. Quale lista voteresti?

GROSSETO – Appuntamento con il primo sondaggio de IlGiunco.net per rilevare le intenzioni di voto dei grossetani sulle liste in corsa alle elezioni amministrative del Comune capoluogo. Nelle scorse settimane abbiamo lanciato cinque sondaggi sui candidati sindaco, oggi invece allarghiamo la nostra rilevazione alle liste che appoggeranno gli stessi nelle elezioni comunali del 26 settembre.

Il periodo – Il sondaggio sarà aperto da oggi, lunedì 26 luglio, a domenica prossima, 1 agosto.

La domanda – Quale lista voteresti alle prossime amministrative del Comune di Grosseto? Per rispondere potete scegliere una delle opzioni che abbiamo indicato, cioè i nomi delle liste attualmente in campo. Accanto alla denominazione delle liste trovate il nome del candidato sindaco che hanno deciso di sostenere.

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

—