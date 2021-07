173 mila euro per rifare le strade della città: ecco quali lavori stanno per partire

GROSSETO – Questa mattina sono partiti quattro nuovi cantieri per la sistemazione delle strade in città e nelle frazioni.

Via Adige intervento di rifacimento del manto stradale del valore di 54.000 euro, nel tratto compreso tra via Po e via Giordano per una lunghezza di circa 360 metri: fresatura del manto stradale per una profondità di 3 cm, rialzamento e abbassamento dei chiusini per ripristinare la quota corretta provvedendo anche alla sostituzione, realizzazione del nuovo manto stradale previo attacco con emulsione bituminosa.

Via Ticino intervento di rifacimento del manto stradale per un valore di 32.000 euro per una lunghezza di circa 170 metri: fresatura di pavimentazione stradale, eventuale rialzamento e abbassamento di chiusini, caditoie e griglie al fine di ripristinarne la quota corretta, sostituzione di elementi rotti, realizzazione di tappeto di usura in conglomerato bitumoso.

Rispescia pronto intervento per un valore di circa 35.000 euro sulla strada principale, sui marciapiedi e nei parcheggi.

Strada della Chiocciolaia 4° stralcio per un valore di 52.000 euro a conclusione di tutto il rifacimento del manto stradale: scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, stesura di conglomerato bituminoso.

“L’Amministrazione prosegue a ritmo serrato con i lavori di intervento sulle strade – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale – quest’oggi ben quattro nuovi cantieri hanno preso il via con l’ausilio di ditte locali. Stiamo dando nuovo volto alla città andando a migliorare la viabilità e la sicurezza delle nostre strade”.