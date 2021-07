Notte bianca dello sport, il tennis Uisp protagonista nel centro storico

GROSSETO – Il tennis Uisp protagonista nel centro di Grosseto. Racchette e divertimento, in piazza Dante, nella “notte bianca dello sport” organizzata dal Comune di Grosseto, alla quale ha preso parte anche la Uisp. Il tennis, davanti al palazzo della Provincia, ha richiamato numerosi giovani sotto la guida esperta degli istruttori Vincenzo Spadafina ed Enrico Corbinelli.

“E’ stata davvero una bella serata – afferma Claudio Gabbiani, coordinatore tennis Uisp – in un momento in cui lo sport deve essere motore trainante verso la normalità. C’è grande voglia di ripartire e con il tennis stiamo già programmando la stagione 2021/2022”. Per tutte le info sulle attività e sui corsi è possibile rivolgersi alla segreteria di viale Europa, 0564417756.