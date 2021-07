FOLLONICA – Uno spettacolo e una prestazione di grande rilievo per la Farfalle Azzurre che ieri sera al PalaGolfo dii Follonica, a porte chiuse per l’occasione, hanno conquistato la vittoria nel triangolare contro Egitto e Azerbaijan.

Un appuntamento di preparazione per le olimpiadi di Tokyo ospitato in Maremma dove da anni le Farfalle della ritmica si allenano per le loro sfide mondiali.

All’iniziativa era presenta anche il sindaco di Follonica Andrea Benini.

Uno spettacolo che vogliamo raccontarvi con le foto di Giorgio Paggetti.