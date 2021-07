L’almanacco del Giunco: il 25 luglio Costantino imperatore e l’arresto di Mussolini

GROSSETO – Domenico 25 luglio, san Giacomo apostolo, il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 20.44. Accadeva oggi:

306 – Costantino I viene proclamato imperatore dalle sue truppe.

325 – Conclusione del Concilio di Nicea: è stato il primo concilio ecumenico del mondo cristiano, secondo la prassi del Concilio di Gerusalemme di età apostolica.

864 – Con l’Editto di Pistres, Carlo il Calvo ordina misure difensive contro le invasioni vichinghe.

1139

– Stipula del Trattato di Mignano tra papa Innocenzo II e Ruggero II di Sicilia;

– Alfonso Henriques della contea di Portucale (vassalla del Regno di Castiglia) sconfigge i musulmani nella battaglia di Ourique, dichiara la propria indipendenza e proclama la nascita del Regno del Portogallo.

1261 – Riconquista di Costantinopoli da parte dei bizantini comandati dal generale Alessio Strategopulo, la città torna ad essere capitale dell’Impero bizantino.

1365 – Un forte terremoto colpisce Bologna.

1467 – Viene combattuta la battaglia della Riccardina che vede fronteggiarsi Venezia, Ferrara, Bologna, lo Stato Pontificio e Urbino.

1593 – Enrico IV di Francia si converte pubblicamente dal protestantesimo al cattolicesimo.

1672 – Nell’ambito della Guerra d’Olanda, Federico Guglielmo I di Brandeburgo firma un trattato di alleanza con le Province Unite.

1678 – Camillo III Gonzaga all’età di 28 anni diventa conte di Novellara in seguito alla morte del padre Alfonso II.

1722 – La Guerra dei tre anni inizia sul confine tra Maine e Massachusetts.

1758 – Guerre francesi e indiane: Le batterie della Fortezza Louisbourg vengono messe a tacere e tutte le navi francesi vengono distrutte o catturate.

1759 – Guerre francesi e indiane: In Canada, le forze britanniche strappano Fort Niagara ai francesi, che conseguentemente abbandonano Fort Rouillé.

1799 – Ad Abukir in Egitto, Napoleone I di Francia sconfigge 10mila Ottomani guidati da Mustafa Pasha.

1814 – Guerra del 1812: Battaglia di Lundy’s Lane – Rinforzi arrivavano nei pressi del Niagara per le forze britanniche e canadesi del generale Riall. Alle 18 inizia una sanguinosa battaglia, che si protrarrà per tutta la notte, contro gli uomini di Jacob Brown. Gli americani si ritirano a Fort Erie.

1830 – Carlo X ed i ministri del Polignac emana le Ordinanze di Saint-Cloud.

1861 – Guerra di secessione americana: La risoluzione Crittenden-Johnson viene approvata dal Congresso statunitense. In essa si dichiara che la guerra viene combattuta per preservare l’Unione e non per porre fine alla schiavitù.

1866 – Il Congresso degli Stati Uniti approva una legge che istituisce il grado di generale dell’esercito (oggi detto “generale a 5 stelle”). Il tenente generale Ulysses S. Grant diventa il primo ad ottenere questo grado.

1868 – Il Wyoming diventa territorio degli Stati Uniti.

1897 – Lo scrittore Jack London parte per unirsi alla corsa all’oro del Klondike dove scriverà i suoi primi racconti di successo.

1898 – Inizia l’invasione statunitense di Porto Rico, con le truppe che sbarcano nella baia di Guánica.

1907 – La Corea diventa un protettorato del Giappone.

1909 – Louis Blériot compie il primo volo in aeroplano attraverso La Manica, da Calais a Dover in 37 minuti.

1917 – Sir Thomas Whyte introduce la prima tassa sul reddito in Canada, come misura “temporanea” (aliquota più bassa 4%, più alta 25%).

1920 – Telecomunicazioni: prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica.

1934 – I nazisti assassinano il cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss, durante un fallito colpo di Stato.

1943 – Seconda guerra mondiale: Benito Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo che vota l’ordine del giorno Grandi, e successivamente viene arrestato a Villa Savoia dai capitani dei Carabinieri Paolo Vigneri e Raffaele Aversa e sostituito al governo da Pietro Badoglio; questo fatto segna la caduta del fascismo.

1944 – Seconda guerra mondiale: Operazione Spring – Uno dei giorni più sanguinosi per le truppe canadesi durante la guerra: 18.444 perdite, tra cui 5.021 morti.

1946

– Test nucleari: Nel primo test sottomarino di una bomba atomica, la USS Saratoga (non più operativa) viene affondata vicino all’Atollo di Bikini nell’Oceano Pacifico, quando gli USA detonano la Baker Day;

– USA: Dean Martin e Jerry Lewis si esibiscono per la prima volta in coppia.

1952 – Porto Rico diventa un territorio autogovernato degli Stati Uniti.

1956 – A un’ottantina di chilometri da Nantucket Island, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrata nella nebbia con la Stockholm, 51 vittime.

1968 – Papa Paolo VI pubblica l’enciclica “Humanae Vitae”.

1969 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Richard Nixon dichiara la Dottrina Nixon, secondo la quale gli USA si aspettano che gli alleati asiatici si preoccupino della propria difesa militare. Questo fu l’inizio della “vietnamizzazione” della guerra.

1973 – Viene lanciata la dodicesima sonda verso Marte, nell’ambito della missione russa Mars 5: la sonda raggiungerà il pianeta il 12 febbraio.

1974 ed invierà alla Terra alcuni dati.

1978 – Nasce Louise Brown, la prima dei cosiddetti bambini in provetta.

1984 – Svetlana Evgen’evna Savickaja, cosmonauta della Salyut 7, diventa la prima donna a camminare nello spazio.

1992 – I Giochi della XXV Olimpiade si aprono ufficialmente a Barcellona.

1994 – Israele e Giordania firmano la Dichiarazione di Washington che pone formalmente fine allo stato di guerra che esisteva tra le due nazioni dal 1948.

1997 – K.R. Narayanan giura come decimo presidente dell’India e primo membro della casta Dalit a ricoprire questo incarico.

1998 – La Marina Militare degli Stati Uniti commissiona la portaerei USS Harry S. Truman e la mette in servizio.

2000 – Parigi: Un Concorde dell’Air France, il volo 4590 precipita poco dopo il decollo dall’Aeroporto Charles de Gaulle causando 113 vittime, le 109 persone a bordo e quattro a terra.

2004 – Oltre 100mila oppositori al piano di disimpegno del Primo ministro Ariel Sharon, partecipano ad una catena umana che va da Gush Katif (le comunità ebraiche adiacenti alla Striscia di Gaza), fino al Muro Occidentale, a Gerusalemme (90 chilometri).

2010

– Incominciano le operazioni di deterrenza Americane/Sud coreane contro le azioni Nord Coreane, salpa la portaerei USS George Washington, la Nord Corea minaccia una «dissuasione nucleare»;

– WikiLeaks pubblica documenti classificati della guerra in Afghanistan.

2013 – Incidente ferroviario a Santiago di Compostela (Spagna), 79 vittime.

Fonte: il.wikipwdia.org