Domenica di pioggia in Maremma: salta il mare, ecco cosa fare

GROSSETO – Ieri l’annuncio dell’allerta meteo da parte della Regione, oggi pioggia e vento sulla provincia di Grosseto. Maltempo estivo che fa saltare l’agognata meta domenicale del mare e della spiaggia.

Ma oltre al mare e alla spiaggia la Maremma offre in estate tanti appuntamenti e tante opportunità per trascorrere una giornata anche con il brutto tempo.

Qui abbiamo riassunto gli eventi di oggi.

DOMENICA 25 LUGLIO

CAPALBIO

CAPALBIO – L’autrice e attivista Costanza Ghezzi presenterà a Capalbio il suo romanzo Il segno di Nora, domenica 25 luglio alle 19 presso l’Anfiteatro Poggio del Leccio. L’evento, patrocinato dal Comune di Capalbio, è organizzato e promosso dall’Associazione Olympia De Gouges APS – Punto di ascolto antiviolenza di Capalbio, quale occasione di sensibilizzazione contro la violenza di genere, resa possibile dai finanziamenti indiretti della Legge 119. LINK EVENTO

CASTELL’AZZARA

CASTELL’AZZARA – All’interno del programma per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, promosso dal Comitato “La Maremma per Dante 1321-2021”, che vede coinvolti diversi Comuni e associazioni della provincia di Grosseto, il Comune di Castell’Azzara ha organizzato, a Castell’Azzara e a Selvena, in collaborazione con comitati e associazioni locali (Ecosistema Comunale – Penna Cultura, Pro Loco di Castell’Azzara, Pro Loco di Selvena, Comitato Ex Minatori di Selvena) un fine settimana medievale dal 23 al 25 luglio, pieno di eventi culturali ispirati al sommo poeta e in particolare alla sua Commedia, con letture, concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte e mostre filateliche. IL PROGRAMMA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Castello di Castiglione della Pescaia c’è il cinema sotto le stelle. Venerdì alle 21.30 sarà proiettato Crudelia (QUI LA SCHEDA DEL FILM). Per prenotare e per tutte le informazione consultare la pagina Facebook di Cinema Castello Castiglione della Pescaia. Si consiglia la prenotazione.

CINIGIANO

MONTICELLO AMIATA – Come ogni quarta domenica del mese la comunità di Genuino Amiatino si ritrova a Monticello Amiata (Cinigiano). Troverete farina, pasta e pane, prodotti coi grani delle coltivazioni comuni, miele prodotto nel rispetto dei tempi delle api, formaggio proveniente da allevamenti che portano avanti metodi tradizionali, verdure e legumi prodotti con metodi biologici e con attenzione alle varietà locali, autoproduzioni alimentari e integratori provenienti da raccolta spontanea del nostro territorio, prodotti per la cura della persona, kokedama prodotti con terra amiatina, libri da editoria indipendente, arte, artigianato e mostre tematiche.

FOLLONICA

FOLLONICA – Sarà Lodo Guenzi, membro del gruppo Lo Stato Sociale, a salire sul palco del teatro le Ferriere, domenica 25 luglio alle ore 21.30, in ambito della rassegna “Giorni felici” LINK EVENTO

GROSSETO

GROSSETO – Al Cineforum del Chiostro della Biblioteca Chelliana alle 21.30 appuntamento con il documentario LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA (Trama e biglietti).

GROSSETO – La grande opera lirica andrà di nuovo in scena domenica 25 luglio al Teatro Moderno di Grosseto. Dopo aver saltato il 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, il 2021 riporterà nel capoluogo maremmano uno dei tradizionali grandi eventi dell’estate maremmana: l’opera. E questa volta sarà l’”Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Roberto Gianola e il coro “Guido Monaco” di Empoli. La rappresentazione sarà in forma semi-scenica e di concerto: l’orchestra, cioè, sarà sul palco e non “in buca”. LINK EVENTO

GROSSETO – “Come il bene potrebbe amare il male senza soffrire? Anche il male soffre amando il bene”. È una frase di Simone Weil, grande filosofa, pensatrice, mistica del ‘900, quella scelta per esplicitare il tema dell’edizione 2021 del Siloe Film Festival, l’iniziativa culturale promossa ormai da alcuni anni dal centro culturale San Benedetto, presso il monastero di Siloe, con la direzione artistica dell’attore e regista Fabio Sonzogni e la collaborazione di Fondazione Comunicazione e Cultura e Fondazione Ente dello Spettacolo. Il festival torna dopo un anno di interruzione causata dalla pandemia. Per ragioni legate al rispetto del distanziamento, questa edizione si svolgerà per lo più al cinema Stella (via Mameli, Grosseto) e solo in piccola parte presso il Monastero di Siloe a Poggi del Sasso. TUTTO IL PROGRAMMAALBERESE – Che senso ha il mare? Che significato, quale sensazione, quale è l’emozione che ci conduce verso il mare? Il mare ha un richiamo ancestrale che rappresenta un senso tutto suo mentre allo stesso tempo accarezza tutti i nostri sensi. La mostra di pittura “Il senso del mare” porta ad Alberese (Grosseto) quadri di grandi dimensioni che fanno percorrere le numerose strade del mare. Il noto pittore fiorentino Mauro Mannelli, assiduo frequentatore di questo angolo di Toscana, colora ancora una volta la Maremma con nuove opere dedicate al mare e alla natura selvaggia che caratterizza questi luoghi. La mostra sarà visitabile fino a fine settembre. LINK EVENTO

GROSSETO – Si annuncia un grande spettacolo quello che andrà in scena domenica 25 luglio alle ore 21.15 al Teatro Moderno di Grosseto. In cartellone c’è l’opera lirica “L’elisir d’amore”, il celebre melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti: sul palco l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Roberto Gianola, la corale “Santa Cecilia” di Empoli con il maestro del coro Simone Faraoni, la soprano Maria Rita Combattelli (nel ruolo di Adina, ricca e capricciosa fittaiuola), il tenore Matteo Mezzaro (Nemorino, giovane coltivatore innamorato di Adina), il basso Paolo Pecchioli (il dottore Dulcamara, medico ambulante), il baritono Pedro Carrillo (Belcore, sergente di guarnigione nel villaggio) e la soprano Maila Fulignati (nel ruolo della villanella Giannetta), più altri villani, villanelle, soldati e suonatori del reggimento in coro. L’opera verrà eseguita in forma semi-scenica e di concerto, con l’orchestra sul palco. LINK EVENTO

ALBERESE – Domenica 25 luglio ad Alberese (Grosseto) si balla. L’associazione culturale Amici per la musica, in collaborazione con la pro loco Alborensis, organizza un concerto itinerante con partenza alle 18,30 dal piazzale antistante la chiesa della frazione. “La Abbey road dixie band ci allieterà’ la passeggiata con: brani ragtime, canzoni in stile swing e jump degli anni trenta, romantiche ballate pop, ninne nanne, blues e tanto altro”, spiegano gli organizzatori. LINK EVENTI

MANCIANO

MANCIANO – Da giovedì 22 a domenica 25 luglio torna protagonista la grande musica nell’undicesima edizione del Manciano street music festival, organizzata dall’associazione culturale “Diego Chiti” con la formula collaudata la scorsa estate: quattro concerti serali che animeranno il parco pubblico “Mazzini”, portando nel borgo grandi nomi della musica italiana e mantenendo Manciano sul podio degli eventi culturali di qualità in Maremma. Modena city ramblers in “30MCR – Tour 2021” – domenica 25 luglio Un live nuovo di zecca, con le migliori canzoni del repertorio, per festeggiare il trentesimo anniversario dalla loro formazione. Nati nel 1991 come gruppo di folk irlandese, dopo lo storico demo-tape autoprodotto “Combat folk” escono con il primo album “Riportando tutto a casa” con più di 200mila copie vendute. Un cammino che passerà da “Radio Rebelde” a “¡Viva la vida, muera la muerte!”, dal prestigioso premio “Amnesty – voci per la libertà” ad “Appunti partigiani” fino ad arrivare a “Internazionale” e “Bella ciao” e al disco di inediti “Mani come rami, ai piedi radici” pubblicato nel 2017 o, infine, il live set dello scorso anno dal titolo “Riaccolti in teatro”, che ripropone i tanti cavalli di battaglia della band. LINK EVENTO

SATURNIA – Un racconto per immagini attraverso i colori e i luoghi più noti della Maremma, questo è il filo conduttore della mostra “Maremma. Paesaggi 1870-2020” che s’inaugura il 27 giugno alle ore 18 al Polo Aldi di Saturnia in Piazza Vittorio Veneto 19. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 27.6.2021 al 9.1.2022. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA



MASSA MARITTIMA – La mostra personale di Carlo Delli fa scoprire l’unione del cielo con la terra attraverso foto che ritraggono alcune pietre di Massa Marittima. Pietre che sono frammenti di una città ma che la rappresentano completamente ed in cui si specchia e viene assorbito il cielo. L’artista ci costringe a non pensare esclusivamente ai nostri inciampi ma ad osservare con attenzione ogni particolare, a prendere coscienza che solo chi sa meravigliarsi della Terra può godere dello splendore del Cielo. La mostra Massa Marittima: il cielo nelle pietre si svolgerà tra il 24 luglio e il 13 agosto con apertura giornaliera dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Inaugurazione mostra sabato 24 luglio ore 18.00. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Apre i battenti venerdì 9 luglio (fino al 31 dicembre), alle 17, la mostra fotografica allestita nella biblioteca comunale di Massa Marittima dal titolo “Due donne in viaggio”, organizzata dall’archivio contemporaneo stampa d’arte fotografica, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima. In esposizione i bellissimi scatti fotografici di due professioniste di caratura internazionale: Olimpia Hruska ed Ewa Mari Johansson. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Questa sera si inaugura l’arena estiva del Cinema Goldoni al Chiostro di Sant’Agostino a Massa Marittima. I film verranno proiettati ogni domenica, lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana, ad eccezion fatta per quelle date in cui è già presente un altro evento. Le proiezioni inizieranno alle 21,30 e la biglietteria aprirà alle 21,00. 20, 21, 25 e 26 luglio – Peter Rabbit 2 (TUTTO IL PROGRAMMA QUI)

MASSA MARITTIMA – Appuntamento sabato 24 e domenica 25 luglio, a Massa Marittima, nel Chiostro di Sant’Agostino, con la 53° edizione della “Mostra scambio di minerali e fossili”, la grande kermesse che richiama ogni anno nella città del Balestro visitatori, turisti e appassionati da tutta Europa, per una due giorni alla scoperta del magico mondo dei minerali. LINK EVENTI

PRATA – Apre i battenti il Festival di lettura scenica “Parole e voci”, domenica 25 luglio, alle 21 e 30, a Prata, in via Garibaldi, con la lettura scenica “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione obbligatoria. LINK EVENTO

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – Si apre il 15 luglio alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano la mostra di Roberto Aguerre “Riflessi dell’Argentauro”. Orari di apertura 15-31 luglio: dalle ore 18,30 alle ore 23,30 – orari 1 – 3 agosto: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle ore 18,30 alle ore 23,30. LINK EVENTO

PORTO ERCOLE – Sarà esposta al Forte Stella di Porto Ercole (Monte Argentario) la mostra del pittore astrattista Federico Pinto, in arte DiPinto. L’esposizione è a cura di Violante Santoro e sarà aperta al pubblico dal 17 al 30 luglio, ogni giorno dalle ore 17 alle ore 21. LINK

MONTIERI

MONTIERI – Escursioni in bici per chi ama la natura. Ebike Montieri ha creato un programma estivo all’interno del comune di Montieri. Date in cui potrete vivere il luogo e mettervi in gioco in un qualcosa di differente. LINK EVENTO

ORBETELLO

ORBETELLO – Orbetello Piano Festival: si rinnova la magia.

Dal 3 luglio all’8 agosto torna il calendario che, ormai da dieci anni, sposa la grande musica ad alcuni degli angoli più insoliti e suggestivi della laguna toscana. domenica 25 luglio alle ore 21.30, “Paradiso XXXIII”, un concerto in parole e musica ispirato al XXXIII canto del Paradiso, parte del calendario “La Maremma per Dante 2021” con cui si celebrano i 700 anni dalla morte di del Sommo Poeta. LINK EVENTO

PIOMBINO

PIOMBINO – Proseguono gli appuntamenti serali settimanali con visite tematiche e teatralizzate che vanno arricchire le consuete visite ai parchi e musei della Val di Cornia. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

RIOTORTO – «Dopo un anno di stop dovuto al Covid abbiamo deciso, seguendo tutte le prescrizioni vigenti, di organizzare la Festa de l’Unità 2021» ad annunciarlo il Pd di Piombino. «Quest’anno ci troverete al Parco comunale “La Pinetina” di Riotorto, dal 16 al 25 luglio, con ristorante aperto dalle ore 19:30». LINK EVENTO

PITIGLIANO

PITIGLIANO – In occasione delle Notti dell’Archeologia a Pitigliano, al Museo civico archeologico della Civiltà Etrusca “Enrico Pellegrini”, apre i battenti, domenica 18 luglio, alle 17 e 30, la mostra evento dal titolo “Leoni, Sirene e Sfingi. Animali fantastici etruschi e dove trovarli”. La mostra sarà visitabile fino al 19 settembre 2021. LINK EVENTO

ROCCASTRADA

TORNIELLA – Si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento musicale estivo nella frazione di Torniella, giunto alla sua IX° edizione e che offre un cartellone ricco di concerti che vedranno esibirsi giovani allievi e musicisti professionisti. I concerti si svolgeranno dal 24 luglio al 1 agosto presso il castello di Torniella con posti limitati per cui è necessaria la prenotazione. Si inizia sabato 24 luglio con il duo americano Paulette e David Miller che proporrà musiche per flauto e arpa celtica. Domenica 25 luglio sarà la volta del trio Louise Farrenc, che vedrà la pianista Cristina Biagini, ideatrice del campus, la flautista Iolanda Zignani, docente del campus dal 2016 e la violoncellista Gabriella Pasini, impegnate in un gustoso programma che comprende un trio di Haydn, il trio della compositrice romantica Louise Farrenc, da cui la formazione prende il nome e la deliziosa Sonata en Concert di Jean Michel Damase. LINK EVENTI

MONTEMASSI – Sotto i lecci di piazza della Madonna di Montemassi (Roccastrada), domenica 25 luglio alle ore 17.30, Marcello Pagliai, ricercatore del Cnr, direttore dell’istituto sperimentale per lo studio e difesa del suolo per il Ministero dell’agricoltura, presenta il libro “Il bimbo di Fatini” di cui è autore. LINK INIZIATIVA

SANTA FIORA

protettrici del borgo amiatino. SANTA FIORA – Domenica 25 luglio a Santa Fiora torna il consueto appuntamento dell’estate con il Palio delle Santa Flora e Lucillaprotettrici del borgo amiatino. LINK EVENTO

