Vaccini: Green pass, effetto Draghi e paura della variante Delta: 40mila prenotazioni in più in Toscana

GROSSETO – 40mila prenotazioni in più rispetto alla settimana precedente. È questo il dato che emerge in queste ore riguardo alla campagna vaccinale in Toscana dove per il momento non sembra esserci una vera corsa al vaccino.

Dopo l’annuncio da parte del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi sull’introduzione del “Green pass” e dopo il suo appello a vaccinarsi in altre regioni si è registrato un boom di prenotazioni: in un solo giorno sono state 250mila le prenotazioni in tutta Italia con una crescita del 20%.

In Toscana invece le prenotazioni sono cresciute in modo meno evidente anche se rispetto alla settimana precedente quando si era assistito ad un rallentamento della campagna vaccinale, c’è stata un’invesrione di tendenza a partire dal 19 luglio.

A dirlo sono i dati che vengono analizzati dalla Regione Toscana.

Secondo un calcolo che è stato fatto a livello nazionale in Toscana sarebbero state 13mila le prenotazioni arrivate dopo l’annuncio dell’obbligo del green pass che scatterà dal 6 agosto per tutta una serie di attività: dall’accesso ai ristoranti al chiuso alle feste, dai concorsi ai cinema, ai teatri, dalle piscine alle palestre.

Intanto il presidente della Regione Eugenio Giani che a sua volta ieri si è rivolto ai toscani invitando a vaccinarsi oggi annuncia che in Toscana nelle ultime 24 ore è stata superata la soglia delle 40mila dosi somministrati. In totale nella nostra Regione, dall’inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 3 milioni e 790 dosi. L’obiettivo per il prossimo futuro è arrivare a 5 milioni di vaccini entro settembre.

Intanto in provincia di Grosseto le persone che hanno fatto il ciclo completo del vaccino sono 95mila, mentre le prime dosi somministrate sono 131mila.