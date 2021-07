MONTEMASSI – Tante conferme e alcune novità. Nell’estate di Rocca di Montemassi, la tenuta della famiglia Zonin, che produce in Maremma vini di ottima qualità, tornano gli appuntamenti più attesi della stagione e anche nuove opportunità di vivere i sapori del territorio anche grazie all’enoturismo.

Stiamo parlando da una parte di eventi come “CineMaremma”, quattro serate che abbiano ai sapori del territorio alcuni film sul tema del vino e del cibo, e dall’altra nuove iniziative come l’Enoteca con cucina che in questo 2021 propone ogni giorno menù del territorio abbinati ai vini di Rocca di Montemassi.

E per scoprire da vicino tutte queste iniziative IlGiunco.net ha dedicato una puntata di #ontheroad – sulle strade della Maremma proprio all’estate di Rocca di Montemassi.

Prossimi appuntamenti con CineMaremma: martedì 17 agosto con “Il viaggio di Yao” e giovedì 2 settembre con “Il grande salto”. La serata è a prenotazione obbligatoria: per farlo basta chiamare il numero di telefono 0564-579700 o scrivere una mail a hospitality@roccadimontemassi.it.

Info:

Tenuta Rocca di Montemassi

Strada Provinciale 91

Loc. Pian del Bichi

58027 Roccastrada (GR)

tel. +39 0564 579700

fax. +39 0564 570847

web: www.roccadimontemassi.it

facebook: www.facebook.com/RoccadiMontemassi/

Instagram: www.instagram.com/roccadimontemassi/