ISOLA DEL GIGLIO – Da questa mattina è attivo, nell’arco delle 24 ore, per 28 giorni consecutivi e fino al 21 agosto, il presidio stagionale dei Vigili del Fuoco di Grosseto sull’Isola del Giglio.

Tale servizio antincendio viene espletato grazie ad un articolato meccanismo di compartecipazione delle necessarie risorse finanziare che vengono messe a disposizione dalla Regione Toscana, nell’ambito della campagna antincendi boschiva, dal dipartimento dei Vigili del Fuoco e dal Comune Isola del Giglio che assicura a proprie spese l’alloggio dei vigili del fuoco presso strutture ricettive dell’isola e contribuisce agli ulteriori oneri sostenuti dal comando di Grosseto per la fruizione del vitto presso esercizi commerciali in regime di prezzo concordato.

di 3 Galleria fotografica Presidio Vigili del Fuoco Giglio





L’importante iniziativa, che si ripete da oltre dieci anni, la quale è stata presenta dal comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, Pietro Vincenzo Raschillà, nel corso di un incontro tenutosi presso gli uffici della Polizia Municipale del Giglio alla presenza del sindaco, dei rappresentanti dei carabinieri, della Capitaneria di Porto, del servizio di emergenza sanitaria e delle componenti del mondo del volontariato.

Il presidio sarà costituito da una squadra operativa di cinque vigili del fuoco che avranno in dotazione una autopompa-serbatoio, completa di tutte le attrezzature che consentono di affrontare la generalità degli interventi di soccorso, ed un automezzo antincendio di tipo leggero particolarmente utile durante la stagione estiva.

Il comandante ritiene che l’opportunità offerta dalla campagna Aib di garantire una presenza continuativa nel periodo di maggiore afflusso turistico costituisca il fulcro attorno al quale costruire un modello di soccorso che possa assicurare il pronto intervento al Giglio in tutti i periodi dell’anno.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha infatti individuato tra i propri obiettivi quello di sviluppare un sistema di soccorso per le isole minori che possa prevedere la dislocazione permanente di automezzi antincendio sull’isola ed il rapido trasferimento degli uomini, in caso di richiesta di soccorso, tramite elicottero.

Il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli, nell’evidenziare quanto sia importante l’avvio dell’attività Aib sull’isola, ha voluto fare il punto sul servizio antincendio sul territorio, anche alla luce del progetto di trasformazione della ex casa cantoniera, di proprietà del Comune e della Provincia, in un vero e proprio distaccamento Aib Isola del Giglio, di respiro annuale. Un luogo che in cui l’amministrazione comunale ha l’obiettivo di prolungare l’attività Aib sull’isola per 12 mesi l’anno. Un traguardo che sarebbe fondamentale per la sicurezza dei cittadini