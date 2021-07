Mauro Sellari nel cda del consorzio nazionale Legno Legno

GROSSETO – C’è anche il grossetano Mauro Sellari tra i cinque membri del consiglio di amministrazione del consorzio Legno Legno, il consorzio nazionale dei serramentisti che unisce più di mille soci in tutta Italia e opera con venti addetti.

Sellari, coordinatore nazionale dei Serramentisti di Cna e portavoce di mestiere per serramenti e infissi per Cna Grosseto, è stato eletto nell’ultimo cda, che si è tenuto giovedì 22 luglio, in rappresentanza proprio dell’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa. Il consorzio Legno Legno è un organismo di prova autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e dall’Unione europea: si occupa, infatti, di effettuare prove di laboratorio e test di certificazione sui prodotti, oltre che di offrire formazione agli addetti, organizzare eventi di incontro per gli operatori del settore, redigere la modulistica tecnica.

“Sono molto soddisfatto di essere entrato a far parte del cda – commenta Sellari -. Si tratta di un riconoscimento che paga il mio impegno e che testimonia le mie competenze che spero potranno essere utili per portare avanti le attività del consorzio, che opera a livello nazionale”.

Il consiglio di amministrazione del consorzio Legno Legno, costituito nel 1897, è composto dal presidente e da cinque consiglieri. “Nell’ultima riunione del cda – precisa Sellari – è stato approvato anche il bilancio consuntivo, che si è chiuso in positivo, con un attivo di 48 milioni di euro. Un risultato non scontato, dato che il previsionale, presentato all’inizio dell’anno, ipotizzava una possibile perdita di 100mila euro. Questo sta a testimoniare il grande impegno del consorzio, che ha saputo mettersi in gioco e lavorare bene, nonostante le difficoltà del momento che stiamo attraversando”.

A Sellari, quindi, vanno i complimenti di Cna Grosseto e gli auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico