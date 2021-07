Istituito il senso unico davanti alla scuola: «Più parcheggi e passeggiata prolungata»

SANTA FIORA – “Il Comune ha realizzato un piccolo intervento alla viabilità – illustra Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – per qualificare ulteriormente l’area prospiciente alla scuola di via Roma. Con l’introduzione sperimentale del senso unico di marcia, in quel tratto di strada si recuperano spazi per la sosta delle auto e per le attività commerciali e di accoglienza in continuità con il centro storico. Più parcheggi dunque per residenti e turisti e una passeggiata prolungata che conduce alla piazza centrale”.

L’intervento sperimentale di trasformazione mirata della circolazione stradale a ridosso del ponte è stato introdotto in una logica di riordino che tutela e migliora l’uso di quella parte di insediamenti posti a ridosso del Borgo e consente un’estensione dello sviluppo del tessuto di accoglienza.

Via Roma si potrà percorrere soltanto in direzione della strada provinciale e via San Rocco e non più nei due sensi di marcia. Nascono così molti nuovi posti per la sosta auto e viene garantita una circolazione più sicura e controllata