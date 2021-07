GROSSETO – Ultimo fine settimana del mese di luglio sospeso tra una giornata di cielo sereno, sabato 24, e una con qualche nuvola, domenica 25.

Si parte oggi con cielo sereno e caldo per tutta la giornata, temperature che nel capoluogo dovrebbero oscillare tra i 20 e i 34 gradi. Vento debole in mattinata e in aumento nel pomeriggio.

Domani, invece, cielo sereno in mattinata, poco nuvoloso nel pomeriggio e coperto in serata. Temperature invece stabili con vento forte che potrebbe raggiungere i 50 chilometri orari.

