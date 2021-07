FOLLONICA – Un aperitivo sospesi a 50 metri di altezza, affacciati sul Golfo di Follonica: dal 30 luglio sarà possibile grazie a Sky Moon, l’attrazione che arriverà presto nella zona verde di Pratoranieri.

Si tratta di un ristorante molto particolare, progettato e costruito in Italia, che tramite una gru resta sospeso in aria e che arriva a Follonica con la ditta Sivieri, da oltre 40 anni specializzata in attrazioni ad alta quota.

di 5 Galleria fotografica Sky Moon Follonica









«Quella di Sky Moon è una novità che ci piace ospitare a Follonica per offrire a residenti e turisti una rivisitazione in chiave contemporanea del concetto classico di attrazione panoramica – commenta il sindaco Andrea Benini – Il Golfo di Follonica offre una vista bellissima e con questa particolare novità sarà possibile ammirarlo da un punto di vista inedito».

La piattaforma che verrà installata sul lungomare di Pratoranieri a partire dal 28 luglio pesa 11 tonnellate per 12 metri di lunghezza e ospita 7 frigo bar, 3 forni, piastre a induzione, gelateria, macchina del caffè e anche una macchina per il ghiaccio. In tutto sono 22 i posti a sedere distanziati disponibili e la struttura comprende anche 6 monitor, un impianto satellitare e la rete wifi.

Per un aperitivo sullo Sky Moon la permanenza a 50 metri di altezza è di circa 30 minuti ma in caso di una cena può durare anche un’ora e mezza. Non ci sono limiti di età ma è necessaria l’altezza mina di 1 metro e 40 centimetri. L’attrazione resterà a Follonica fino al 22 agosto.

«Si tratta di un’attrazione nuova, che ha già avuto discreto successo in altre città italiane – afferma l’assessore al turismo Alessandro Ricciuti – Il lungomare di Follonica è il nostro biglietto da visita e lo Sky Moon permetterà una vista panoramica unica da un punto di vista nuovo».

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@skymoon.it, https://www.skymoon.it/wp/