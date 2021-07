Verso le Olimpiadi: le Farfalle in un triangolare di ritmica tra Italia, Azerbaijan ed Egitto

FOLLONICA – Al Palagolfo di Follonica, sede estiva di allenamento delle Farfalle azzurre, si disputerà un torneo amichevole online tra le rappresentative di Ritmica di Italia, Azerbaijan ed Egitto domani, sabato 24 luglio alle ore 19.

L’evento sarà a porte chiuse.

Per l’occasione la direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani ha convocato tutta la rosa senior che compone la squadra – le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris – insieme alle individualiste, anche loro componenti del gruppo sportivo di Vigna di Valle, Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri.

La delegazione sarà composta anche dalle tecniche Olga Tishina, Camilla Patriarca, Julieta Cantaluppi, Spela Dragas, dalla coreografa Federica Bagnera, dalle ufficiali di gara Emanuela Agnolucci, Elena Aliprandi, Stefania Turbessi e Isabella Zunino Reggio, coadiuvate dal membro del Comitato tecnico Gr della Federazione internazionale, Daniela Delle Chiaie.

L’opzione delle manifestazioni virtuali a distanza continua ad essere un’ottima soluzione per i confronti non aperti al pubblico in preparazione dei grandi eventi internazionali, come quello a 5 cerchi che attende proprio le nostre punte di diamante in Giappone a inizio agosto.