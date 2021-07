TuttoSagre: dalla panzanella al maiale alla cacciatora. Ecco i primi appuntamenti gastronomici dell’estate

GROSSETO – Torna anche quest’estate l’appuntamento con una delle rubriche più amate della nostra testata giornalistica, il TuttoSagre.

Un appuntamento molto amato dai nostri lettori perché molto importanti sono gli appuntamenti gastronomici che servono spesso a mantenere viva la memoria di piatti tipici, oltre a sostenere società sportive e associazioni.

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a redazione@ilgiunco.net o mandando un whatsapp al numero 3345212000.

Sagra della panzanella e del maiale alla griglia

Orbetello: a San Donato torna per il 22esimo anno la sagra della panzanella e del maiale alla griglia che resterà aperta sino al 24 luglio la sagra della panzanella e del cinghiale alla griglia. La sagra, ormai storica, è giunta alla 22esima edizione e si svolge in un luogo aperto e in cui è possibile il distanziamento e ogni sicurezza: il campo sportivo di san Donato. Apertura stand 19.30. A questo LINK

Festa dello sport e del cinghiale alla cacciatora

Grosseto: A Rispescia torna dal 29 luglio al 15 agosto la Festa dello sport e del cinghiale alla cacciatora. Oltre all’ottimo cibo sarà possibile usufruire dei gonfiabili per i bambini, e di ascoltare musica. Inoltre il 30 luglio si svolgerà la partita genitori allievi di calcio Blue soccer. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30. Gradita prenotazione al numero 338.6888054. A questo LINK

Scansano: a Pancole torna la sagra della lasagna giunta alla sua XV edizione. Nei giorni del 23-24-25-30-31 luglio e 1 agosto si potranno gustare deliziose lasagne in tanti modi diversi. Apertura del ristorante alle 19.00; domenica anche a pranzo. Prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: 349 6254164/380 7066048/ 328 8255580/ 320 9187391.

Manciano: Pic-nic nel Castello il 29 luglio, proiezione di un film, il cui inizio è previsto alle 21,30 verrà preceduto dal “Picnic nel Castello”, un‘occasione per gli spettatori che assisteranno gratuitamente alle proiezioni di gustare, al prezzo di 15 euro, un “cestino” di specialità gastronomiche locali preparate dai ristoranti del paese. Per il cestino è necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 349 2337067 – 388 7236564