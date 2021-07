Tre giovani del Bbc Grosseto pronti a vestire l’azzurro agli Europei Under 22

GROSSETO – Anche un po’ di Maremma al campionato europeo Under 22. Per l’evento, che si svolgerà sui diamanti di Verona e San Martino Buonalbergo dal 24 al 28 agosto, il manager azzurro Alberto D’Auria ha convocato al raduno di Modena tre giocatori del Bbc Ecopolis Grosseto, il lanciatore Gabriele Bulfone, il ricevitore Yuri Sarrocco e l’esterno centro Gabriele Chelli. Un bel premio per gli atleti biancorossi che stanno disputando un ottimo campionato, contribuendo alle fortune della squadra di Jairo Ramos Gizzi, che sta guidando la graduatoria del girone B della poule salvezza con 5 vittorie e una sconfitta contro Paternò che ha lo stesso record di Sgnaolin e compagni.

La nazionale under 23 è stata inserita nel girone A e nella fase eliminatoria affronterà nell’ordine Repubblica Ceca (campione in carica), Francia e Gran Bretagna. Sarrocco, Chelli e Bulfone cercheranno di proseguire la brillante stagione per convincere lo staff, del quale fanno parte anche gli ex Bbc Gianmmario Costa e Rolando Cretis.