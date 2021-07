Nuovo sponsor per il Circolo Pattinatori, Marozin: «All’hockey serve gente seria come Osti e Alfieri»

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto ha un nuovo sponsor tecnico, la Kumbre Italia. L’azienda veneta di Gaetano Marozin, ex giocatore ed allenatore di hockey pista, fornirà l’abbigliamento tecnico, stecche e protezioni per tutta la grande famiglia biancorossa, dalla serie A1 al minihockey.

“L’accordo con il C.P. Grosseto – sottolinea Gaetano Marozin, cinquantenne proprietario della Kumbre Italia – è nato per caso, da un amico in comune con il consigliere Matteo Alfieri, il giocatore argentino Lucas Martinez dell’Oliveierense, che ha tra l’altro dato il nome una delle nostre stecche più belle. Dopo una riunione a tre è nato una proposta, di gradimento per entrambi, che è stata sottoscritta dal presidente Stefano Osti”.

“Sono molto contento di essermi legato al Grosseto – prosegue Marozin – mi piace molto l’ambiente, all’hockey italiano serve gente seria, appassionata, come Osti e Alfieri. Il nostro sport difetta di sportività e in Maremma si può dare una mano a migliorare le cose”.

Il Circolo Pattinatori, nelle scorse settimane, ha presentato i nuovi arrivati Nacevich, Mount, Menichetti, Sassetti e Franchi, che hanno rinforzato un organico che punta ai playoff. “Mi auguro di portare fortuna al Circolo Pattinatori – aggiunge Gaetano Marozin – Sto seguendo il mercato e spero che per il Grosseto sia l’anno del salto di qualità”.

Marozin, che ha giocato a Lodi, Bassano e Breganze ed ha allenato a Breganze, Valdagno, Sandrigo e Trissino, per quest’anno ha deciso di rimanere fermo: “Ho avuto un paio di offerte, ma i miei impegni non mi permettono di allenare”.

La Kumbre Italia, che ha la sede a Breganze, è lo sponsor tecnico del Circolo Pattinatori Grosseto e Forte dei Marmi (“Due squadre che andranno per la maggiore nella prossima stagione”, scommette Marozin), anche se è in piedi la trattativa per un paio di squadre della Liga Spagnola.