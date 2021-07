L’Hc Castiglione completa la rosa di A2, presenti anche i giovani Maldini e Cabiddu

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor Hc Castiglione chiude la campagna acquisti con due prestiti in arrivo dal Follonica: Mattia Maldini, 18 anni e 26 gol e Alberto Cabiddu, 18 anni e 29 gol lo scorso anno, già in biancoceleste da due stagioni, la prima in serie B sempre con coach Raffaele Biancucci, saranno ancora protagonisti al Casa Mora. “Siamo contentissimi di aver potuto confermare l’accordo di prestito anche per il prossimo campionato di due ragazzi, i diciottenni Maldini e Cabiddu, che conosciamo bene. La loro volontà di tornare a Castiglione è stata determinate per trovare l’intesa, così come il Follonica che ha capito che per i due giocatori sarebbe stato importante crescere ancora in un campionato competitivo come la serie A2. Con queste conferme crediamo di aver allestito una squadra importante, con i nostri obbiettivi che però rimangono sempre gli stessi, quelli di far crescere il gruppo con i tanti castiglionesi e divertirci”.

Adesso la rosa per la prima squadra è dunque al completo, dopo gli arrivi di Michael Saitta e Federico Buralli dal Grosseto e di Carlo Gucci dal Follonica che rivestirà il ruolo anche di vice allenatore, oltre alla nuova guida tecnica affidata a Massimo Bracali, che conosce comunque molto bene tutti i giocatori. La preparazione per la stagione, molto probabilmente, scatterà a settembre, considerando che la prima partita di campionato del girone B sarà solo il 31 ottobre con la trasferta a Forte dei Marmi.