Il podcast del 23 luglio – ASCOLTA

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 23 luglio 2021

In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 470 (ieri 505) su 12.697 test di cui 6.853 tamponi molecolari (ieri 7.773) e 5.844 test rapidi (ieri 4.669).

Il tasso dei nuovi positivi è 3,70% (7,7% sulle prime diagnosi).

Tra le novità delle ultime ore c'è l'introduzione del green pass obbligatorio per una serie di attività, dai 12 anni in poi, a partire dal 6 di agosto: nei ristoranti al chiuso, nei locali dove si consuma al tavolo, per andare al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per avere accesso a piscine e palestre, per fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco e infine per la partecipazione a concorsi.

Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 16 nuovi casi. Continuano a crescere le persone positive in Maremma: sono 196.

Stabile la situazione al Misericordia di Grosseto: in totale ci sono 14 persone ricoverate in ospedale, una in meno del giorno precedente. Resta vuota per il momento la terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 93mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 131 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.736.000 dosi.

Voltiamo pagina. La politica. Parliamo delle amministrative 2021. A breve dovrebbe essere confermata la data delle elezioni. Si parla di domenica 26 settembre. In provincia di Grosseto sono sei i comuni chiamati al voto: sono il comune capoluogo, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Scansano e Roccalbegna.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra. terra.