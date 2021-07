Coronavirus in Italia: 5.143 nuovi casi e 17 morti. Indice Rt torna sopra l’1 dopo 4 mesi

GROSSETO - Sono 5.143 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 5.057). Sale così a 4.307.535 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. 17 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 15), per un totale di 127.937 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Processati 237.635 tamponi, 17.857 in più rispetto a ieri quando erano 219.778. Sostanzialmente stabile il tasso di positività, pari al 2,2% (ieri 2,3%)

Oggi si contano 1.239 guariti (i guariti totali sono 4.120.846). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 58.752 (+3.886 rispetto a ieri, +3.558 il giorno prima).

I nuovi casi restano sopra quota 5mila per il secondo giorno consecutivo: il trend rimane in salita. L’indice Rt passa da 0,91 a 1,26: è la prima volta che torna sopra l’1 dal 26 marzo e "si proietta verso 1,55 per la prossima settimana", spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.

Raddoppia invece l’incidenza, passando da 19 a 40 casi per 100 mila abitanti. "Crescono da 2267 a 2958 i comuni con almeno un caso di Covid — prosegue — ma l’impatto sugli ospedali è limitato. Si sta abbassando l’età media delle infezioni a 25 anni, quindi è la popolazione più giovane che alimenta i nuovi casi. Inoltre, sta aumentando la quota della variante Delta e sta progressivamente decrescendo la variante Alfa".

Aumentano i ricoveri ordinari: i posti letto occupati nei reparti di degenza Covid sono 1.304 (+70, ieri +38). I posti letto occupati in terapia intensiva sono 155 (-3), con 10 ingressi in rianimazione (ieri 12).