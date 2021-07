MONTE ARGENTARIO – Aggiornamento ore 14.31 – Bruciano, da poco prima di mezzogiorno, i boschi sopra Forte Stella sull’Argentario. Sul posto stanno intervenendo le squadre della Racchetta delle sezioni Capalbio e Argentario, i vigili del fuoco di Orbetello, gli operai e il direttore delle operazioni delle Colline metallifere.

Dall’alto due elicotteri del sistema regionale antincendio stanno effettuando numerosi sganci per contenere le fiamme in una zona di bosco tagliata di recente.

Al momento sono bruciati poco più di due ettari, ma le fiamme non sono ancora sotto controllo. Sono in arrivo ulteriori squadre di Racchetta per rinforzare il dispositivo di spegnimento.

Nelle vicinanze non ci sono abitazioni che potrebbero essere interessate dalle fiamme.

News ore 13.05 – Un incendio è scoppiato poco fa all’Argentario, in località Forte Stella. La Sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha comunicato l’invio di due elicotteri.

Sul posto al lavoro squadre dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere e del volontariato antincendi boschivi, oltre a una squadra di vigili del fuoco.