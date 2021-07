La qualità di vita in città dopo la pandemia: il Comune lancia un questionario

FOLLONICA – Il Comune di Follonica, settore commercio e turismo, sta predisponendo nuovi strumenti di programmazione e gestione del commercio e del turismo che permetteranno di definire alcune azioni strategiche a breve e lungo termine, al fine di tutelare e valorizzare il settore del commercio e del turismo, all’interno del territorio comunale.

Il tema della riqualificazione e rivitalizzazione dei centri urbani, anche alla luce degli sconvolgimenti dovuti alla pandemia Covid-19, è di grande attualità non solo a livello nazionale, ma anche fuori dall’Italia, dove gli esempi di progetti che hanno l’obiettivo di dare nuova linfa vitale ai centri storici delle città e al sistema delle attività commerciali e turistiche che si affacciano lungo le vie urbane, sono sempre più numerosi, con la conseguente definizione di metodologie sempre più accurate per la ricerca di soluzioni.

Proprio per questo motivo il Comune di Follonica ha pensato alcune novità propedeutiche alla realizzazione del nuovo Piano Generale del Commercio.

«Per meglio comprendere i bisogni e le esigenze dei cittadini e delle imprese – è l’invito dell’amministrazione comunale – , in collaborazione con Simurg Ricerche, è infatti stato predisposto un breve questionario che è possibile compilare in cinque minuti. Invitiamo tutti i cittadini, i turisti, i commercianti, gli artigiani e tutti gli operatori economici a compilarlo, allo scopo di indirizzare la messa a punto di più efficaci strategie di ripresa, anche in risposta all’emergenza sanitaria relativa al Covid-19».

Il questionario è scaricabile qui.

«Il commercio si è modificato molto negli ultimi anni – commenta l’assessore al commercio, attività produttive e turismo Alessandro Ricciuti – anche a causa della pandemia. Oggi più che mai è quindi fondamentale capire ciò che pensano i cittadini e tutti gli operatori dei vari settori commerciali e turistici, per predisporre un piano e una strategia efficaci che possano sostenere la città di Follonica nei prossimi anni».

Il questionario è totalmente anonimo e le informazioni raccolte saranno divulgate solo in forma aggregata nel rispetto della normativa sulla privacy.