Incidente stradale, auto contro moto. Ferito un uomo

MONTIANO – Un uomo è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto. L’uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nella zona di Montiano, nel comune di Magliano in Toscana.

Lo scontro, avvenuto alle 17, ha visto coinvolte un’auto e una moto. A riportare ferite più gravi un uomo di 55 anni che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito con Pegaso al Misericordia in codice . Sul posto anche i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.

Nello stesso momento un altro incidente che ha coinvolto un motociclista è avvenuto a Castiglione della Pescaia.

Leggi il link