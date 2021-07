MARINA DI GROSSETO – Un incendio nella notte ha distrutto Villa Gaia, il locale all’aperto che si trova a Marina di Grosseto e che vende panini d’estate.

Le fiamme, secondo la testimonianza del proprietario, Marco Gaggini, sarebbero partite a causa di un corto circuito.

«Eravamo nel pieno del lavoro e il paninaro che ogni tanto usciva per verificare che sui tavoli tutto andasse bene, ha visto una luce vicino al contatore dell’Enel, era fuoco, ci siamo subito mossi per spegnerlo con gli estintori in dotazione ma non sono stati sufficienti» racconta.

Purtroppo il fuoco si è propagato con velocità divorando la struttura e mandando in fumo, oltre al locale, anche la stagione estiva che era iniziata da poco (video Beppe Licciardi Radio star Grosseto).