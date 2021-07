Il podcast del 22 luglio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 22 luglio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 22 luglio 2021

In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 505 (ieri 306) su 12.442 test di cui 7.773 tamponi molecolari (ieri 7.089) e 4.669 test rapidi (4.362). Il tasso dei nuovi positivi è 4,06% (8,0% sulle prime diagnosi).

Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 31 nuovi casi. Si tratta di un picco rispetto ai giorni precedenti, ben dieci volte di più rispetto al giorno precedente. Ad oggi sono 182 le persone positive in Maremma.

Stabile la situazione al Misericordia di Grosseto: in totale ci sono 15 persone ricoverate in ospedale, sette in più del giorno precedente.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 91mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 131 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.697.000 dosi.

Voltiamo pagina. Incendio stanotte a Marina di Grosseto. Le fiamme hanno distrutto il locale di Villa Gaia, il chiosco che sorge all'interno della pineta. Secondo la testimonianza dei gestori del locale l'incendio sarebbe partito da un quadro elettrico. Su IlGiunco.net trovate tutte le immagini del rogo e anche il video con le interviste e le immagini girate sul luogo dell'incendio.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata al Parco della Maremma.