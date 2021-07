Il Comune vende un giardino. Ecco come partecipare all’asta

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha pubblicato l’avviso di asta pubblica per la vendita di un’area a verde di 75 metri quadri. L’area, adibita a giardino comunale di forma triangolare, è ubicata tra via Mosca e via Cassarello, caratterizzato da un andamento pianeggiante priva di particolare vegetazione arborea.

Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 12 del 9 agosto 2021.

Prima della stipula del contratto di compravendita, sarà a carico dell’aggiudicatario il frazionamento della particella oggetto di alienazione dalla quale dovranno essere decurtati i marciapiedi perimetrali, non oggetto di procedura di vendita.

Il valore minimo posto a base d’asta è di 5.419,50 euro. Dovrà essere espletata mediante presentazione di offerta segreta in aumento di almeno il 5 per cento rispetto al prezzo posto a base d’asta.

I plichi contenenti le domande saranno aperti in seduta pubblica nel palazzo Comunale di Follonica, nell’ufficio del responsabile urbanistica e patrimonio, il 10 agosto 2021.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire al “Comune di Follonica- largo F. Cavallotti 1 – 58022 Follonica” per posta a mezzo plico raccomandato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche a mano presso l’ufficio protocollo generale del Comune di Follonica, che ne rilascerà apposita ricevuta, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12 del giorno 09 agosto 2021.

Il bando, nel quale è possibile consultare tutti i requisiti, le garanzie e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Bandi di gara e Amministrazione Trasparente” www.comune.follonica.gr.it.