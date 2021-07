Fra Europeo e Mondiale, i follonichesi Fracassi e Meciani pronti a dominare sul Garda

FOLLONICA – Appuntamenti internazionali nei prossimi giorni per due velisti follonichesi. Alessandro Fracassi e Stefano Meciani sono riusciti nei passati mesi a qualificarsi rispettivamente al Campionato Mondiale Giovanile ILCA 6, che si terrà ad Arco sul Lago di Garda (23-31 luglio), e al Campionato Europeo Master (24-29 luglio) a Gargnano, sempre sul Garda.

Il più esperto dei due, il trentacinquenne Meciani, al suo primo anno da Master, si presenta alla competizione dall’alto del suo terzo posto a un’altra tappa dell’EuroMaster, ottenuto il mese passato sul Lago Maggiore. Dopo la pausa dall’attività agonistica, durata alcuni anni, che aveva portato grandi soddisfazioni a Meciani, tra le quali spicca un quarto posto al Mondiale 4.7 olandese del 2002, il follonichese dimostra ancora un’invidiabile forma fisica e mentale, sicuramente allenata dalle sfide avvenute nelle acque del Golfo con l’amico-rivale Filippo Frassinetti.

Anche il giovane Fracassi del resto si trova in un periodo di buona condizione atletica che fa ben sperare il coach Lorenzo Leoni, per nulla preoccupato dalla piccola battuta di arresto, dovuta alle pessime condizioni meteo, alla Selezione Laser tenutasi a Castiglione della Pescaia settimana scorsa.

I presupposti quindi per vedere due ottime prestazioni ci sono tutti.