Coronavirus, in Italia i nuovi casi superano quota 5mila: sono 5.057. 38 ricoveri in più

GROSSETO - 5.057 nuovi casi di Coronavirus e 15 morti: sono questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Era dal 21 maggio scorso che i nuovi casi in Italia in un giorno non superavano quota 5mila

Ieri i nuovi casi erano 4259, i morti 21. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 219.778 tamponi: il tasso di positività sale al 2,3%.

I decessi dall'inizio dell'epidemia sono 127.920. Stabili le terapie intensive, ferme a 158 (ieri -7), con 12 ingressi giornalieri, mentre i ricoveri ordinari salgono a 1.234 (+38, ieri +2).

La regione con più nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (+819 casi), seguito da Lazio (+792), Lombardia (+513), Sicilia (+520) e Toscana (+505).

Nelle ultime 24 ore in Italia si contano 1.483 guariti (ieri 2.235), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.119.607. Gli attualmente positivi sono 54.866 (+3.558 ), di cui 53.474 in isolamento domiciliare.